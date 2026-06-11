Sécurité fortement renforcée à Genève pour le G7 d’Evian (F)

Keystone-SDA

Police, armée, douanes: les forces suisses sont prêtes à assurer la sécurité du pays et des délégations des plus grandes puissances économiques mondiales qui atterriront à Genève pour se rendre au Sommet du G7 d'Evian (F). Des milliers de personnes sont mobilisées.

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(Keystone-ATS) L’aéroport est «la porte d’entrée» du Sommet de trois jours qui s’ouvre lundi à Evian-les-Bains et «la carte de visite de la Suisse», a déclaré jeudi devant les médias Alain Gaschen, délégué du Conseil fédéral pour le G7. Si le travail opérationnel se passe très bien avec la France, aucun accord n’a été trouvé à ce jour concernant la répartition des coûts, a-t-il souligné à deux pas du tarmac.

La Suisse assurera la sécurité lors du déplacement des délégations par la route et les airs. A la différence du Sommet du G8 de 2003, ces délégations seront toutes hébergées en France, ce qui limitera l’impact de l’événement pour notre pays, a relevé M. Gaschen. Reste que les déplacements au bout du lac seront touchés, notamment en raison du renforcement des contrôles à la frontière dès vendredi.