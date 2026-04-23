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SGS avec un chiffre d’affaires record au premier trimestre

Keystone-SDA

Le géant de l'inspection et de la certification SGS a enregistré des résultats en progression sur les trois premiers mois de l'année. La multinationale genevoise, devenue récemment zougoise, a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

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(Keystone-ATS) De janvier à fin mars, le chiffre d’affaires a augmenté de 3,9% sur un an à 1,75 milliard de francs, indique un communiqué paru jeudi. La croissance organique s’est inscrite à 5,3%, contre 5,6% à la même période en 2025. L’effet de périmètre net positif est affiché à 7,3%, compensant les effets de change défavorable de -8,7%.

Le pôle Testing & Inspection et le pôle Business Assurance ont marqué une croissance organique respective de 5,0% et de 7,4%.

Ces chiffres répondent au consensus AWP dont les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 1,73 milliard et d’une croissance organique de 5,3%.

Par ailleurs, SGS versera 61,35% du dividende 2025 sous la forme d’actions, a indiqué le zougois mardi après consultation de ses actionnaires. Pour ce faire, 4,66 millions de nouveaux titres devisés au prix unitaire 81,36 francs seront émis. Les 38,65% restants, soit 239,0 millions de francs au total, seront versés en numéraires.

Pour 2026, la direction a confirmé ses objectifs, à savoir une croissance organique des revenus entre 5 et 7% et un chiffre d’affaires supplémentaire de 5 à 7% aussi liée à l’acquisition d’Applied Technical Services (ATS). Avec déjà neuf acquisitions depuis le début de l’année, elle se dit sur la bonne voie pour sa stratégie 2027.

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