Shutdown: Trump accuse les démocrates «kamizazes»

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a jugé mercredi que ses opposants démocrates étaient des "kamikazes" responsables de la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire aux Etats-Unis. Il a appelé son parti à passer en force au Congrès.

1 minute
1 minute

(Keystone-ATS) «Ces gars sont des kamikazes. Ils détruiront le pays s’il le faut» a-t-il dit à la Maison Blanche devant des sénateurs républicains, qu’il a appelés une nouvelle fois à mettre fin au «filibuster». Cette pratique impose de trouver une majorité augmentée au Sénat pour débattre et voter des textes afin d’encourager le consensus politique.

