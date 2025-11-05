Shutdown: Washington impose des suppressions de vols

Keystone-SDA

Le gouvernement américain a annoncé mercredi qu'il allait demander aux compagnies aériennes de supprimer des vols à compter de vendredi "pour réduire la pression" sur le contrôle aérien. Celui-ci fait face à un fort absentéisme en raison de la paralysie budgétaire.

(Keystone-ATS) «Nous allons réduire les capacités» de vols «de 10% dans 40» aéroports, parmi les plus fréquentés du pays, a déclaré en conférence de presse le ministre des Transports Sean Duffy.