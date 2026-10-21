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Signal positif en commission sur le paquet Suisse-UE

La commission donne son feu vert au paquet Suisse-UE
La commission donne son feu vert au paquet Suisse-UE Keystone-SDA

Le paquet Suisse-UE franchit une nouvelle étape. La commission de politique extérieure du National suit la position du Conseil des Etats. Elle soutient la clause sur la protection des salaires.

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(Keystone-ATS) La majorité de la commission estime «absolument nécessaire» que la Suisse entretienne de bonnes relations avec l’UE, écrit-elle mercredi dans un communiqué. Elle se félicite du résultat des négociations, «qui atteint, voire dépasse, tous les objectifs fixés».

La commission s’est prononcée sur une première série de points figurant dans le paquet d’accords. Elle soutient largement la position du Conseil des Etats, qui s’est prononcé en faveur en septembre après trois jours de débats.

La commission approuve notamment la protection des salaires. Elle salue le compromis négocié par les syndicats. Elle doit encore se prononcer sur le type de référendum. Les débats au National devraient démarrer en décembre.

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