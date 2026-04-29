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Signal positif en faveur de la réforme des travailleurs frontaliers

Keystone-SDA

Le Conseil des ambassadeurs des Etats membres de l'UE soutient une réforme de l'assurance-chômage pour les travailleurs frontaliers. Le texte entraînera des coûts supplémentaires pour la Suisse.

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(Keystone-ATS) Lorsque les travailleurs frontaliers perdent leur emploi, ils perçoivent des allocations de chômage de la part de leur Etat de résidence. A l’avenir, ils devraient percevoir ces prestations de la part de l’Etat dans lequel ils ont exercé leur dernier emploi. Vingt et un Etats membres soutiennent cette modification, selon un diplomate européen à Bruxelles.

Les personnes ayant perdu leur emploi pourraient percevoir des prestations de l’Etat d’emploi pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois, a indiqué la présidence chypriote du Conseil dans un communiqué.

Ce règlement s’inscrit dans le cadre de l’accord sur la libre circulation conclu entre la Suisse et l’UE. Une adoption ne pourrait intervenir qu'»avec l’accord explicite de la Suisse», a déclaré le Secrétariat d’Etat à l’économie.

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