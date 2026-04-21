Situation en cours de normalisation à Vétroz après une cyberattaque

Keystone-SDA

Les effets de la cyberattaque qui a touché la commune de Vétroz, le 12 avril dernier, se dissipent progressivement. Le prestataire informatique en charge des services numériques a trouvé le moyen pour mettre fin à un incident de sécurité informatique majeur.

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(Keystone-ATS) «La situation est en cours de rétablissement», se réjouit le président de Vétroz, Pierre-Michel Venetz, interrogé mardi matin par Keystone-ATS. «Toutefois, des perturbations peuvent encore survenir durant cette phase de retour à la normale. Nous prions la population de bien vouloir éviter, dans la mesure du possible, de solliciter l’administration pour des demandes non urgentes, afin de permettre aux services (ndlr: communaux) de se concentrer sur les opérations prioritaires.»

La cyberattaque subie par la commune a encore quelques conséquences résiduelles. «Pour toute demande adressée par courriel à la commune depuis le 7 avril, dont les réservations de salles, nous vous remercions de bien vouloir procéder à un nouvel envoi. Pour des raisons de sécurité, les messages transmis durant cette période ont été supprimés», précise, notamment, la commune sur son application.

Administration au ralenti

Dans ce dossier, l’origine de l’attaque malveillante avait été rapidement identifiée. Le prestataire concerné aura cependant eu besoin de plusieurs jours pour terminer la phase de sécurisation du système puis s’attaquer aux rétablissements de diverses fonctionnalités impactées.

Durant près d’une semaine, les bases de données et d’autres logiciels essentiels à la vie de l’administration communale ont été inaccessibles. La commune a fonctionné au ralenti, pendant un temps. «Les choses reviennent progressivement à la normale», constate encore Pierre-Michel Venetz. Le site Internet de la commune est lui, à nouveau accessible depuis mardi matin.

Le cas de Vétroz n’est pas le premier du genre recensé en Valais. En janvier 2025, le site Internet de la Ville de Sierre avait notamment été victime indirecte d’une cyberattaque menée par des hackers pro-russes opposés à la tenue du Forum économique mondial à Davos.