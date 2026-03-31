SIX nomme un nouveau directeur financier

Keystone-SDA

L'opérateur de la bourse suisse SIX a nommé Markus Habbel en tant que nouveau directeur financier et membre du conseil d'administration à compter du 1er juin. Il remplacera Daniel Schmucki, qui quittera la société à la fin du mois de juillet.

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(Keystone-ATS) «Fort de près de trente ans d’expérience internationale dans la finance, la stratégie et le leadership, il pilotera les activités financières mondiales de l’entreprise et soutiendra sa prochaine phase de croissance», indique SIX dans un communiqué publié mardi.

M. Habbel rejoint SIX après avoir travaillé chez Bain & Company, où il était associé principal et responsable mondial de la gestion de patrimoine et d’actifs ainsi que des infrastructures de marché des services financiers. Auparavant, il a occupé des postes de direction financière chez UBS, notamment celui de directeur financier de la gestion de patrimoine mondiale et de directeur financier du groupe UBS pour la zone EMEA.

Il a débuté sa carrière chez McKinsey & Company, où il était associé et responsable du financement d’entreprise, puis chez Morgan Stanley, précise encore la société.