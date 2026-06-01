SoftBank devient la plus grosse capitalisation japonaise

Keystone-SDA

Le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologies, SoftBank Group, est devenu lundi la première capitalisation boursière du pays, dépassant Toyota

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(Keystone-ATS) L’indice Nikkei de la Bourse de Tokyo de son côté a brièvement atteint lundi un nouveau record sur fond de boom de l’intelligence artificielle.

L’action de SoftBank, qui est l’un des principaux investisseurs de l’américain OpenAI (ChatGPT), a bondi de plus de 11% lundi à Tokyo, après que son fondateur a annoncé un investissement record de 75 milliards d’euros dans des infrastructures d’intelligence artificielle en France.

«Ce sera l’investissement le plus important en Europe dans les infrastructures liées à l’intelligence artificielle : 75 milliards d’euros au total, dont 45 milliards d’ici à 2031, dans les Hauts-de-France», dans le nord, pour la construction de data centers, a déclaré le patron de SoftBank, Masayoshi Son, à La Tribune Dimanche.

SoftBank a indiqué le mois dernier que son bénéfice annuel net avait quadruplé à 5002 milliards de yens (environ 24 milliards de francs), principalement grâce à son investissement dans OpenAI.

Lundi, la capitalisation boursière du groupe a enflé a plus de 47’000 milliards de yens, tandis que celle de Toyota est tombée a un peu moins de 46’000 milliards, après une chute de près de 5% de son titre.

Le troisième groupe le plus valorisé est le fabricant de puces mémoires Kioxia, ex-filiale du conglomérat industriel Toshiba. Son action a grimpé de plus de 8%.

La demande mondiale pour ces puces a été portée par la croissance des technologies d’intelligence artificielle.

L’indice Nikkei a brièvement dépassé les 67’000 points pour la première fois dans les échanges du matin.