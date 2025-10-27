La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Soudan: l’ONU s’alarme contre des «atrocités» à motivation ethnique

Keystone-SDA

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a averti lundi que la ville d'El-Facher en guerre, était dans une "situation extrêmement précaire", avec un risque croissant de "violations et d'atrocités motivées par des raisons ethniques".

1 minute
1 minute

(Keystone-ATS) «Le risque de violations et d’atrocités à grande échelle motivées par des raisons ethniques à El-Facher augmente chaque jour», a déclaré M. Türk dans un communiqué, appelant à «une action urgente et concrète (…) pour garantir la protection des civils à El-Facher, situé à l’ouest du Soudan, et un passage sûr pour ceux qui tentent de rejoindre un lieu relativement sûr».

