Soutien à la construction de logements abordables

Le Conseil national soutient l'encouragement à la construction de logements abordables. Il a accepté mardi deux propositions du Conseil fédéral. La gauche a dénoncé des moyens insuffisants face à la pénurie actuelle. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

(Keystone-ATS) Les deux projets visent à favoriser l’offre de logements abordables dans notre pays, a indiqué pour la commission Olivier Feller (PLR/VD). L’UDC opposée aux deux objets n’a pas convaincu au-delà de son camp.

Le gouvernement propose d’une part d’augmenter de 150 millions de francs le fonds roulement pour les années 2030 à 2034. Ce fonds permet d’octroyer des prêts à des taux d’intérêt avantageux pour les projets de construction et de rénovation des maîtres d’ouvrage d’utilité publique.

Il prévoit d’autre part de renouveler le crédit d’engagement destiné à cautionner les emprunts de la Centrale d’émission pour la construction de logements (CCL) dans la construction de logements d’utilité publique. Le Conseil fédéral demande 1,92 milliard de francs pour 2027-2033.

