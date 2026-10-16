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Soutien en commission des JO d’hiver 2038 en Suisse

Soutien d'une commission aux Jeux olympiques d'hiver de 2038 en Suisse
Soutien d'une commission aux Jeux olympiques d'hiver de 2038 en Suisse Keystone-SDA

La Suisse doit organiser les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2038. Après le National, la commission compétente du Conseil des Etats a soutenu ce projet, qui prévoit une aide financière fédérale de 200 millions de francs maximum.

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(Keystone-ATS) La commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats a donné son feu vert par 10 voix contre 0 et 2 abstentions. Elle a apporté quelques précisions à la copie du National, concernant le financement et la participation des cantons, indiquent vendredi les services du Parlement.

Le dialogue privilégié entre le Comité international olympique (CIO) et la Suisse permet à celle-ci d’élaborer sans concurrence jusqu’à fin 2027 un dossier pour l’organisation des compétitions. Si celui-ci répond aux exigences du CIO, la Suisse se verra attribuer l’organisation des Jeux. Le CIO devrait se prononcer lors de sa session de printemps 2027.

Les Jeux devront répondre aux normes nationales et internationales les plus élevées de durabilité, de transparence et de gouvernance. Ils se dérouleront de manière décentralisée, dans les quatre régions linguistiques. Aucune nouvelle construction ne sera réalisée. Le projet ne prévoit pas de soumettre la candidature au vote du peuple suisse.

Il envisage un budget total pour les dix prochaines années, de l’attribution jusqu’aux Jeux, de 2,2 milliards de francs. Si les Jeux seront principalement financés par des fonds privés, l’aide fédérale s’élèvera à 200 millions de francs. Les cantons devront apporter au moins la même somme.

Des montants supplémentaires serviront à cofinancer les Jeux paralympiques, la réduction des coûts des transports publics et la mise à disposition des sites de compétition dans toute la Suisse. La Confédération assumera en outre les tâches de sécurité, estimées à entre 40 et 80 millions de francs.

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