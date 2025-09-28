La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

St-Maurice: non à la fin de l’exploitation de la carrière des Râpes

Keystone-SDA

Les citoyens de St-Maurice (VS) ont dit "non" dimanche à un projet prévoyant la fin de l'exploitation de la carrière des Râpes dans 15 ans et sa renaturation d'ici à 30 ans. Cette votation communale a débouché sur un refus de 60,05%. Le taux de participation s'est élevé à 58,19%.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) «Le conseil municipal prend note du choix majoritaire de la population, mais regrette le rejet d’un objet qu’il avait jugé bien équilibré et surtout qui offrait de très bonnes perspectives en vue de la fin d’exploitation et de la renaturation du lieu dans un avenir assez proche», a-t-il réagi dans un communiqué.

«Il appartiendra désormais à la Bourgeoise de Saint-Maurice, propriétaire des lieux, de reprendre le développement d’un nouveau projet en tenant compte des appréhensions exprimées durant la campagne, mais aussi en conservant si possible les avantages qualitatifs de la remise du lieu à la nature», est-il ajouté.

Référendum

En décembre 2024, le Conseil général de St-Maurice avait approuvé un projet permettant aux bourgeoises de Mex et de St-Maurice, les deux propriétaires de la carrière, de poursuivre son exploitation, avant que celle-ci ne s’achève pour 2040. L’idée d’une renaturation des lieux d’ici à 30 ans avait également trouvé un écho favorable auprès du législatif de la cité agaunoise.

Trois mois plus tard, un comité formé de citoyens réussissait à rassembler 883 signatures valables, faisant aboutir son référendum pour que la population puisse se prononcer sur l’avenir de la carrière. Les référendaires contestaient le fait que ce projet donnait le droit d’exploiter la carrière sur 200 mètres de haut, pendant quinze ans, alors que l’activité en falaise de la cimenterie a cessé il y a 40 ans.

Les opposants soutenaient l’idée de dire stop aux nuisances sonores, aux particules fines, aux risques sismiques qui auraient pu en découler et l’anéantissement de la revitalisation naturelle du site des Râpes.

La mise à l’enquête du Plan d’aménagement de détail (PAD) à fin 2022 avait suscité cinquante oppositions. Pro Natura et le WWF avaient notamment choisi de ne pas s’opposer au projet, sans toutefois le soutenir.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision