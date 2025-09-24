La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Stellantis met à l’arrêt temporairement des usines européennes

Le géant européen de l'automobile Stellantis a confirmé mercredi à l'AFP la mise à l'arrêt temporaire de plusieurs de ses usines européennes, dont celle d'Eisenach, en Allemagne, dans un contexte de marché européen morose.

2 minutes

(Keystone-ATS) A Eisenach (est), où est produit le SUV Grandland de la marque Opel, l’arrêt de la production concernera deux jours en octobre, «vraisemblablement les 1er et 2», juste avant le long week-end lié à la fête nationale, a précisé Stellantis.

Objectif: «adapter le rythme de production à un marché européen difficile, tout en gérant les stocks de la manière la plus efficace possible avant la fin de l’année», a déclaré le quatrième groupe automobile mondial.

C’est l’une des cinq usines européennes concernées par des arrêts temporaires de production, selon le groupe, qui a confirmé des informations publiées par le quotidien économique français Les Echos.

Mercredi, Stellantis a déclaré à l’AFP que l’usine de Saragosse en Espagne sera fermée du 6 au 10 octobre, expliquant adapter le «rythme de production de certaines de ses usines en Europe».

L’usine polonaise de Tychy doit également fermer prochainement pendant huit jours.

Stellantis suspendra également temporairement la production des Fiat Panda et Alfa Tonale fin septembre-début octobre sur son site de Pomigliano, près de Naples.

En France, l’usine de Poissy, la dernière usine de montage automobile d’Ile-de-France, sera arrêtée du 13 au 31 octobre pour les mêmes motifs.

Ces décisions laissent craindre aux syndicats la fermeture à venir d’usines du groupe, dans un contexte très difficile pour l’industrie automobile européenne, entre guerre commerciale, marché en berne et concurrence agressive venue de Chine.

C’est «du jamais-vu à Poissy», usine où est produite l’Opel Mokka, a assuré à l’AFP Jean-Pierre Mercier, représentant du syndicat français SUD.

Outre Stellantis, le géant Volkswagen, premier constructeur automobile européen, a revu à la baisse vendredi ses prévisions pour 2025, lesté par sa filiale Porsche qui freine ses ambitions dans l’électrique.

Le groupe prépare la suppression de 35.000 postes en Allemagne chez la marque phare VW et l’arrêt définitif de la production dans deux de ses usines.

