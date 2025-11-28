Subsides LAMal: Neuchâtel augmente son enveloppe à 160,9 millions

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel prévoit une enveloppe de 160,9 millions de francs pour 2026 pour les subsides LAMal, en hausse de plus de 10 millions par rapport à l'année précédente. Les formalités d'octroi des subsides seront facilitées l'an prochain.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Le canton veut maintenir sa politique de ciblage de personnes de condition modeste et l’intensité de l’aide en adaptant les subsides à l’assurance-maladie proportionnellement à l’augmentation des primes», a déclaré vendredi la conseillère d’Etat Florence Nater, en charge de la cohésion sociale.

Le gouvernement veut reconduire aussi les mesures ordinaires prises ces dernières années visant notamment à élargir le cercle des ayants-droits et à augmenter les subsides pour les enfants. Celles-ci ont permis de faire passer le taux de bénéficiaires de 18,8% en 2020 à 23% en 2025. Leur nombre a grimpé de 33’465 à 41’000.

Pour l’année 2026, le canton enregistre une hausse moyenne de 3,9% des primes. «Le poids des primes est une préoccupation majeure pour les habitants du canton. Il est dès lors nécessaire de soulager les ménages les plus précaires», a ajouté Florence Nater. A titre d’exemple, la prime moyenne mensuelle adulte se montait à 423 francs par mois en 2022, contre 529 francs en 2026.

Dans le budget 2025, l’enveloppe pour les subsides se montait à 149,5 millions de francs. Dans le budget 2026, le Conseil d’Etat l’avait tout d’abord fixée à 154,9 millions et l’a augmentée à 160,9 millions quelques mois plus tard au regard de la situation conjoncturelle.

1,75 million supplémentaire ?

Ce montant pourrait encore progresser de 1,75 million si les députés acceptent mardi un compromis de commission lors du vote du budget. Dans ce cas, «la grille sera revue et cela permettra une amélioration du subside pour les bénéficiaires», a expliqué Florence Nater.

Le taux de bénéficiaires ne devrait pas changer avec cette mesure. Le coefficient «pourrait toutefois augmenter en lien avec la situation conjoncturelle et la hausse du taux de chômage», a ajouté la conseillère d’Etat.

Sur la somme de 160,9 millions de francs, 74 millions sont assurés par la Confédération. Les 86,9 millions de francs restants sont financés à 60% par le canton et à 40% par les communes. «Les montants pour les subsides sont aussi un défi important pour les finances publiques», a noté la ministre.

Réduire le temps d’accès

Les formalités d’octroi des subsides ont été simplifiées, afin de faciliter l’accès, de réduire le temps d’examen des demandes et d’alléger les tâches administratives. «On n’a pas souhaité passer à un système complètement automatisé car un concubinage durable de plus de deux ans n’est pas mis en évidence par la taxation et change la situation financière des ménages», a expliqué Florence Nater.

Dès janvier 2026, un nouveau modèle d’automaticité mixte sera mis en place. Pour les anciens bénéficiaires, le système sera automatisé avec l’obligation d’annonce en cas de changement de situation. Un contrôle pourra être effectué entre deux taxations.

Les nouveaux bénéficiaires – qui sont en général 30% – devront continuer de remplir un coupon-réponse. Ce dernier a été simplifié et pose des questions en matière de concubinage, de formation et de revendication formelle du droit au subside.