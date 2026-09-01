Swiss Life progresse au premier semestre et supprime des postes

Keystone-SDA

Partager

L'assureur-vie zurichois Swiss Life a augmenté son bénéfice net sur les six premiers mois de l'année. Bien positionnée pour atteindre les objectifs de son programme à horizon 2027, la direction a pourtant entamé la suppression de 600 postes.

2 minutes

(Keystone-ATS) De janvier à fin juin, le bénéfice net a progressé de 8% à 649 millions de francs, indique un communiqué paru mardi. Le résultat d’exploitation a augmenté de 8% en monnaies locales à 967 millions.

Le résultat de commissions a crû de 11% à 430 millions, et les primes brutes ont atteint 12,3 milliards, en hausse de 3%. Les revenus issus de frais et commissions ont atteint 1,34 milliard (+7% en monnaie locale), grâce aux produits et services tiers et propres à l’entreprise (+9%), à Swiss Life Asset Managers (+8%) et aux canaux de conseil indépendants (+8%), détaille l’entreprise.

Une centaine de postes déjà supprimés

Au 30 juin, le ratio SST est affiché à environ 215%, contre 213% fin décembre.

Ces chiffres dépassent les attentes du consensus AWP dont les analystes tablaient sur un bénéfice net de 630 millions et un résultat d’exploitation de 928 millions.

Swiss Life prévoit parallèlement de supprimer environ 600 postes d’ici fin 2028, dont la moitié en Suisse et l’autre moitié chez Swiss Life Asset Managers principalement à l’étranger. Une centaine a déjà été supprimée et une autre le sera d’ici la fin de l’année.

L’entreprise lance par ailleurs un nouveau programme de rachat d’actions de 250 millions de francs, prévu d’octobre à fin mars 2027, et confirme être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs du programme «Swiss Life 2027», soit un résultat lié aux frais et commissions à plus de 1 milliard de francs.