Swiss Steel voit son chiffre d’affaires plonger en 2023

(Keystone-ATS) L’aciériste Swiss Steel a vu son chiffre d’affaires chuter de 20%, à 3,24 milliards d’euros en 2023, en raison de la faiblesse des marchés et des charges non récurrentes. Pour assurer sa pérennité, l’entreprise prévoit une augmentation de capital de 300 millions.

Garantie par Bigpoint Holding AG, cette augmentation de capital, sera votée lors de l’assemblée générale extraordinaire prévue le 4 avril prochain. Bigpoint Holding devrait par ailleurs ensuite entrer au conseil d’administration de Swiss Steel. Le but est de “renforcer la liquidité et le bilan et permettre une pleine participation aux marchés”, informe le groupe dans un communiqué annonçant ses résultats annuels jeudi.

L’augmentation de capital sera soutenue par les créanciers du groupe avec de nouveaux accords de financement qui s’étendront jusqu’en 2028, précise-t-il.

Swiss Steel entend ainsi redresser la situation, l’entreprise ayant vu son chiffre d’affaires dégringoler dans toutes les grandes régions l’an dernier. Sur son marché principal, l’Allemagne, qui a représenté 33,2% des recettes, il a ainsi diminué de 22% pour atteindre 1,08 milliard.

Le volume des ventes a lui reculé de 17%, principalement au second semestre, passant à 1375 kilotonnes pour l’année écoulée. Le prix de vente moyen a baissé à 2363 euros par tonne, contre 2438 euros par tonne un an plus tôt.

De son côté, le résultat brut opérationnel (Ebitda) a dégringolé à -40,9 millions en 2023, contre 217,0 millions pour l’année précédente.

Le résultat d’exploitation a également battu en retraite, a -199,8 millions, contre 73 millions en 2022. Au final, l’entreprise a inscrit une perte nette de 294,8 millions d’euros, contre un bénéfice net de 9,4 millions pour l’exercice antérieur.

“Faible demande”

L’endettement net à la fin de l’année était légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent, à 828,6 millions, contre 848,2 millions, fait encore savoir l’entreprise.

“Notre performance annuelle a été impactée par une très faible demande du marché. Les nouvelles commandes d’usines et d’ingénierie mécanique ont été modérées pour l’ensemble de l’année 2023, et la production automobile européenne est restée en dessous des niveaux d’avant la pandémie. Les clients ont également réduit leurs stocks et la hausse des importations a exercé une pression supplémentaire sur la faiblesse de la demande”, explique Swiss Steel.

Outre l’augmentation de capital, les principaux accords financiers avec les bailleurs de fonds ont été prolongés jusqu’en septembre 2028. Parmi eux figurent les prêts d’actionnaires de Bigpoint.

Ascometal pas encore vendu

Pour 2024, le groupe prévoit une amélioration progressive des bénéfices au premier semestre 2024, suivie d’un second semestre plus solide. “L’augmentation de capital prévue devrait soutenir notre activité en nous permettant de participer au prochain cycle économique, de réaliser des investissements ciblés dans les innovations en matière de produits et de durabilité et de restaurer la confiance de nos clients et fournisseurs”, affirme la société.

Par ailleurs, la vente de parties d’Ascometal France annoncée en décembre 2023 n’a pas encore eu lieu, les parties impliquées n’étant pas encore parvenues à un accord définitif, informe Swiss Steel. “Ascometal France holding continue d’examiner toutes les options stratégiques pour l’avenir de l’ensemble de ses entités. Dans le contexte actuel très difficile, cela pourrait entraîner une réorganisation judiciaire de tout ou partie des sociétés d’Ascometal France.”

Le groupe ajoute que cette possibilité ne devrait avoir un impact négatif significatif sur le reste de ses activités.