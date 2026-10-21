Swiss transporte moins de passagers durant les vacances d’automne

Keystone-SDA

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La compagnie aérienne Swiss a transporté 1,5% de passagers en moins durant les vacances d'automne, du 25 septembre au 18 octobre, que durant la même période de l'année passée.

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(Keystone-ATS) Elle a comptabilisé au total 1,33 million de voyageurs, ceux-ci privilégiant des destinations telles que Londres, Palma de Majorque ou Berlin, ainsi que New York, Chicago et Boston sur le réseau long-courrier.

Swiss a effectué 10’154 vols précisément sur cette période. La stabilité opérationnelle, qui correspond au rapport entre les vols réellement effectués et ceux qui étaient programmés douze semaines à l’avance, a atteint 98,2%, «un niveau élevé», indique la société dans un communiqué paru mercredi.

Au niveau de la ponctualité, 68% des vols ont décollé à l’heure durant ces vacances d’automne, une amélioration de 3,7 points de pourcentage par rapport à la même période de l’année précédente, précise Swiss. Un vol est considéré comme ponctuel s’il décolle avec un retard maximal de quinze minutes.

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