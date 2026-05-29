La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Table ronde: Laurent Kurth va devoir jouer les équilibristes

Keystone-SDA

Nommé fin avril par le Conseil fédéral à la tête de la Table ronde pour Crans-Montana, Laurent Kurth sait que sa marge entre réussite et échec sera mince. L'ancien conseiller d'Etat neuchâtelois espère néanmoins pouvoir trouver un accord dans les deux ans.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Le but de cette Table ronde est d’essayer d’inciter l’ensemble des parties (victimes, proches, appelés à réparer le dommage) à trouver un accord extra-judiciaire afin d’éviter une longue procédure civile qui pourrait durer quinze ans», résume le Neuchâtelois.

«L’échec est une option, mais, pour l’heure, je suis plutôt confiant», avoue-t-il. «Je souhaiterais qu’en deux ans, on puisse aboutir à une convention ou qu’un résultat potentiel à brève échéance se dessine à ce moment-là.»

Cette Table ronde regroupera des représentants de l’Office fédéral des assurances sociales, de l’Office fédéral de la justice, du Canton du Valais, de la commune de Crans-Montana et divers avocats de victimes ou de prévenus. «Je n’ai pas encore eu contact avec ceux des époux Moretti», précise Laurent Kurth.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision