Tempêtes Goretti et Elli: des intempéries s’abattent sur l’Europe

Keystone-SDA

Tempête Goretti au Royaume-Uni et en France, tempête de neige Elli en Allemagne: une partie de l'Europe, où sévit une vague de froid, affronte vendredi de nouvelles intempéries, après de très fortes rafales de vent et d'importantes coupures d'électricité.

(Keystone-ATS) En France, 380’000 foyers étaient privés d’électricité vendredi à 06h00, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis. Des rafales frôlant les 160 km/h ont aussi balayé le sud-ouest de l’Angleterre et le Pays de Galles, laissant des dizaines de milliers de foyers sans électricité, abattant des arbres et perturbant les déplacements.

En France, la majorité des interventions dans la trentaine de départements concernés par les vents violents portait sur des chutes d’arbres, des toitures arrachées ou des chutes de lignes électriques. Aucune victime grave des intempéries n’était recensée par les autorités françaises dans les premiers bilans vendredi matin.

Une rafale à 213km/h a été enregistrée dans la nuit dans le département de la Manche (nord-ouest), placé un temps en vigilance rouge et où les écoles seront fermées vendredi.

Le port de Dieppe (nord-ouest) a été fermé en raison de la montée du niveau de l’eau, sous l’effet de la tempête qui a également provoqué des «inondations importantes» à Étretat et à Fécamp (nord-ouest) selon la préfecture.

Aucun dégât majeur n’était signalé dans les autres départements dans les premiers bilans vendredi matin mais les autorités appellent à continuer à limiter les déplacements et à faire preuve de prudence sur les routes. En Ile-de-France, les intempéries ont provoqué des chutes d’arbres qui perturbent la circulation des trains.

Rafales de vent «exceptionnelles»

Avec ses rafales de vent «exceptionnelles», selon l’agence britannique de météorologie (Met office), la tempête Goretti, accompagnée de chutes de neige, balaye le Royaume-Uni depuis la fin de journée jeudi.

Le Met Office a émis une rare alerte rouge aux vents violents, le niveau le plus élevé, pour les îles Scilly et une grande partie de la région des Cornouailles.

Selon la BBC, 65’000 foyers ont été privés d’électricité notamment dans cette région en raison de la tempête. Au total l’alerte rouge concerne environ un demi-million de personnes. Le Met Office a également prévenu que de «très grandes vagues rendront certaines zones côtières très dangereuses».

La circulation des trains dans le sud-ouest des Cornouailles a été suspendue jeudi soir et devrait rester affectée durant deux jours, selon la compagnie nationale des chemins de fer. En Allemagne, plusieurs villes du nord, dont Hambourg et Brême, ont prévu de fermer les écoles vendredi en raison du passage de la tempête Elli, qui s’accompagne de neige et de vents violents.

Le premier constructeur automobile du continent, Volkswagen, fermera également vendredi son site d’Emden (nord-ouest), où travaillent 8000 ouvriers, a annoncé Christian Schiebold, porte-parole du groupe, à l’AFP.

Vague de froid en Allemagne

La tempête doit balayer l’ensemble du pays, touchant plus particulièrement le nord et le nord-est, où jusqu’à 15 centimètres de neige sont attendus. Ces précipitations seront accompagnées de rafales soutenues, favorisant la formation de congères, des amas de neige façonnés par le vent, selon le service national de météorologie (DWD).

Les températures minimales devraient chuter ce week-end à -10°C, voire jusqu’à -20°C localement, selon le DWD. Le quotidien populaire Bild a fait état d’hôpitaux saturés par l’afflux de patients victimes de chutes sur des voies verglacées, ainsi que de fortes perturbations dans les transports en commun et sur le réseau routier autour de Hambourg.

La compagnie ferroviaire Deutsche Bahn anticipe d’importantes perturbations du trafic ferroviaire dans les prochains jours. Plus de 14’000 employés sont mobilisés pour déneiger et dégivrer les quais et les voies, a précisé l’entreprise.

L’épisode est exceptionnel, comparé aux derniers hivers doux en Allemagne, qui sont «la conséquence du réchauffement climatique», explique à l’AFP Andreas Walter, météorologue au DWD.