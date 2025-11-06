Tesla: package à 1000 milliards de dollars pour Musk validé

Keystone-SDA

Les actionnaires du groupe Tesla, réunis jeudi en assemblée générale à Austin (Texas) ont approuvé à plus de 75% la résolution portant sur le nouveau plan de rémunération du patron Elon Musk, a annoncé un responsable du groupe.

(Keystone-ATS) Ce «pay package», d’une durée de dix ans, est constitué de douze tranches fixant des seuils financiers et opérationnels déclenchant, dans certaines conditions, l’octroi d’actions du groupe à l’homme le plus riche du monde. Il pourrait ainsi empocher plus de 1000 milliards de dollars s’il remplit ces objectifs.