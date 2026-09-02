Tiger Woods plaide coupable de conduite dangereuse

Keystone-SDA

Partager

La superstar américaine du golf Tiger Woods a plaidé mercredi coupable de conduite dangereuse après son arrestation liée à un accident de la route en Floride en mars, aux termes d'un accord prévoyant la suspension de son permis pendant cinq ans.

2 minutes

(Keystone-ATS) Tiger Woods, 50 ans, échappe ainsi à l’inculpation plus grave de «conduite sous l’emprise» de stupéfiants ou d’alcool.

«Si vous conduisiez pour quelque raison que ce soit, vous retourneriez immédiatement en prison», l’a prévenu le juge Darren Steele, lors d’une brève audience au tribunal du comté de Martin, près de Palm Beach, en Floride (sud-est), expliquant qu’il s’agissait d’une mesure de «sécurité publique».

Tiger Woods, qui avait initialement plaidé non coupable, devra également s’acquitter d’une amende de 1000 dollars.

Il avait annoncé en avril se mettre en retrait pour quelque temps «afin de suivre un traitement», après son arrestation consécutive à cet accident.

Refus du test urinaire

Sérieusement blessé à la jambe droite dans un accident en 2021, le champion, qui a remporté 15 titres majeurs, avait été arrêté par la police du comté de Martin, sa voiture sur le flanc, après avoir heurté un camion qu’il essayait de doubler sur une route à deux voies.

L’Américain était sorti sans blessure grave de l’accident, mais avait été arrêté pour avoir refusé de se soumettre à un test urinaire après avoir subi un test d’alcoolémie négatif. Il était en possession de médicaments antidouleurs lors de son arrestation.

Il avait été placé en détention durant huit heures, avant d’être relâché dans la soirée. Faute d’exploits sur les greens, l’ancien N.1 mondial, qui n’a plus disputé de compétition depuis juillet 2024, continue de faire la Une, mais plus souvent pour ses blessures ou sorties de route.