Trafic perturbé par les intempéries au Tessin

Le trafic ferroviaire était toujours interrompu mercredi après-midi entre Chiasso (TI) et Milan (I) en raison des dégâts causés par les intempéries dans le nord de l'Italie. Les intempéries ont aussi provoqué des interruptions de trafic au Tessin.

(Keystone-ATS) Tous les trains du trafic international longue distance ont été supprimés. Les voyageurs ont été priés de se rendre en Italie via le Simplon et Domodossola. Cette recommandation restait valable pour toute la journée de mercredi, ont indiqué les CFF à l’agence de presse Keystone-ATS.

Un éboulement entre Locarno et Intragna a coupé la ligne ferroviaire, obligeant la compagnie ferroviaire FART à remplacer les trains par des bus sur ce tronçon. Entre Intragna et Domodossola, les trains circulaient en revanche normalement.

La route entre Locarno et Ponte Brolla, qui relie Locarno aux Centovalli et au Val Maggia, a aussi été touchée par les intempéries. Elle restera fermée jusqu’à vendredi soir en raison d’un éboulement, a indiqué la voirie tessinoise à Keystone-ATS.

Au sud de Chiasso, la ligne ferroviaire entre Carimate et Seregno (I) était à nouveau entièrement opérationnelle depuis mercredi matin, ont ajouté les CFF. Les trains du trafic régional international ont pu circuler à nouveau selon l’horaire. Il fallait toutefois s’attendre à des retards d’environ 10 minutes.

Dans la région de Carimate, les fortes pluies de lundi ont provoqué des inondations et des dégâts sur le réseau ferroviaire italien. Des bus de remplacement ont été mis en place pour transporter les voyageurs.

Les intempéries ont également conduit à des suppressions de liaisons par bateau dans la partie sud du lac de Lugano. Le passage des embarcations sous le pont du barrage de Melide notamment s’est révélé compliqué, a annoncé mercredi la compagnie de navigation du lac de Lugano. Le niveau du lac a fortement augmenté ces dernières heures à cause des précipitations, atteignant le degré 3, soit un danger de crue marquée, indique mercredi la Confédération sur son portail des dangers naturels.