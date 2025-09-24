La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Trafic perturbé par les intempéries au Tessin

Keystone-SDA

Le trafic ferroviaire était toujours interrompu mercredi après-midi entre Chiasso (TI) et Milan (I) en raison des dégâts causés par les intempéries dans le nord de l'Italie. Les intempéries ont aussi provoqué des interruptions de trafic au Tessin.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Tous les trains du trafic international longue distance ont été supprimés. Les voyageurs ont été priés de se rendre en Italie via le Simplon et Domodossola. Cette recommandation restait valable pour toute la journée de mercredi, ont indiqué les CFF à l’agence de presse Keystone-ATS.

Un éboulement entre Locarno et Intragna a coupé la ligne ferroviaire, obligeant la compagnie ferroviaire FART à remplacer les trains par des bus sur ce tronçon. Entre Intragna et Domodossola, les trains circulaient en revanche normalement.

La route entre Locarno et Ponte Brolla, qui relie Locarno aux Centovalli et au Val Maggia, a aussi été touchée par les intempéries. Elle restera fermée jusqu’à vendredi soir en raison d’un éboulement, a indiqué la voirie tessinoise à Keystone-ATS.

Au sud de Chiasso, la ligne ferroviaire entre Carimate et Seregno (I) était à nouveau entièrement opérationnelle depuis mercredi matin, ont ajouté les CFF. Les trains du trafic régional international ont pu circuler à nouveau selon l’horaire. Il fallait toutefois s’attendre à des retards d’environ 10 minutes.

Dans la région de Carimate, les fortes pluies de lundi ont provoqué des inondations et des dégâts sur le réseau ferroviaire italien. Des bus de remplacement ont été mis en place pour transporter les voyageurs.

Les intempéries ont également conduit à des suppressions de liaisons par bateau dans la partie sud du lac de Lugano. Le passage des embarcations sous le pont du barrage de Melide notamment s’est révélé compliqué, a annoncé mercredi la compagnie de navigation du lac de Lugano. Le niveau du lac a fortement augmenté ces dernières heures à cause des précipitations, atteignant le degré 3, soit un danger de crue marquée, indique mercredi la Confédération sur son portail des dangers naturels.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision