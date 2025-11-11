Transition énergétique à Fribourg: pas de compensation sociale

Keystone-SDA

Les députés fribourgeois ont refusé mardi une motion populaire du Centre Gauche demandant une compensation sociale pour la transition écologique. Ils ont suivi l'avis du Conseil d'Etat pour qui il n'y a pas lieu de compléter la loi sur le climat (LClim) de juin 2023.

(Keystone-ATS) Le texte a été rejeté par 56 voix contre 32, sans abstention. Le Centre Gauche, qui a abandonné récemment le complément Parti chrétien-social à sa dénomination, proposait d’instituer une compensation sociale pour soutenir les ménages face aux augmentations de loyer liées à des investissements énergétiques.

Cette compensation aurait pris la forme d’un versement effectué par l’Etat pour dédommager, «partiellement et temporairement», les coûts de logement que peuvent générer en sus les mesures en matière de transition énergétique. La motion populaire a bénéficié de l’apport des voix des groupes socialiste et vert-e-s et alliés.

Trop cher

Le texte avait été déposé le 13 octobre 2023, avec 476 signatures, alors que 300 étaient requises. Une lenteur déplorée par le député centriste Eric Collomb, même s’il l’a refusée. Le Conseil d’Etat, via son ministre de l’économie Olivier Curty, s’est dit conscient du phénomène, même si le coût pour le canton serait trop élevé.

Aux yeux d’Olivier Curty, les mesures de transition énergétique doivent en effet être socialement «supportables» pour recevoir une large adhésion au sein de la population. Malgré tout, le gouvernement a estimé que l’instauration d’une compensation sociale n’était pas opportune «en l’état».

Subventions

L’Etat agit par ailleurs déjà sur plusieurs fronts pour atténuer les coûts de la transition énergétique pour les citoyens, et contenir les hausses de loyers. Les subventions attribuées via le programme bâtiments et le programme d’impulsions permettent de limiter les hausses, en réduisant les coûts d’investissement des propriétaires.

De plus, a rappelé le gouvernement fribourgeois, le plan climat cantonal 2021-2026 et la stratégie de développement durable de l’Etat de Fribourg 2021-2031 tiennent, «implicitement ou explicitement», compte de la dimension sociale de la transition énergétique.