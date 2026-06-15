Travaux communaux sur les routes cantonales: 30 millions sollicités

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat vaudois va solliciter un crédit-cadre de 30 millions de francs auprès Grand Conseil afin de subventionner des travaux communaux sur les routes cantonales. Ce montant doit notamment contribuer à financer la construction de trottoirs et de pistes cyclables, ainsi que l'entretien des routes cantonales en traversée de localité.

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(Keystone-ATS) «La loi sur les routes confie l’entretien des routes cantonales à la fois à l’Etat (hors traversée de localité) et aux Communes (en traversée de localité). Elle prévoit la possibilité pour ces dernières de bénéficier d’un soutien financier cantonal pour ces travaux», rappelle l’Etat de Vaud lundi dans un communiqué.

Un premier crédit-cadre de 40 millions de francs avait été accordé en 2013 par le Grand Conseil. Il a permis de subventionner plus de 600 projets routiers communaux entre 2014 et 2025 et se trouve aujourd’hui «totalement engagé» précise l’Etat de Vaud. Pour cette raison, un deuxième crédit-cadre s’avère nécessaire. Ce dernier est prévu sur une période de quatre à dix ans.