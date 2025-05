Trump: négociations entre Moscou et Kiev pour un cessez-le-feu

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que la Russie et l'Ukraine vont "démarrer immédiatement des négociations en vue d'un cessez-le-feu". Il s'exprimait après son appel avec son homologue russe Vladimir Poutine qui "s'est très bien passé", selon lui.

1 minute

(Keystone-ATS) « La Russie et l’Ukraine vont démarrer immédiatement des négociations en vue d’un cessez-le-feu, et de manière plus importante, en vue d’une fin à la guerre », a déclaré le président américain sur son réseau Truth Social. « Que le processus commence! », conclut-il dans son long message.