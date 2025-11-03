Trump affirme que Russie et Chine mènent des essais nucléaires

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a affirmé que la Russie et la Chine mènent des essais nucléaires, "mais n'en parlent pas", dans un entretien à la chaîne télévisée américaine CBS diffusé dimanche. Il n'a toutefois pas précisé la nature de ces essais.

(Keystone-ATS) «La Russie fait des essais et la Chine fait des essais, mais ils n’en parlent pas», a assuré le président américain. «On va faire des essais parce que d’autres font des essais. La Corée du Nord fait des essais. Le Pakistan fait des essais», a-t-il également affirmé.

«Vous savez, aussi puissantes que soient [les armes nucléaires], le monde est grand. Vous ne savez pas nécessairement où ils font des essais. Ils font des essais souterrains, en profondeur, où les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe. Vous sentez une petite vibration. Ils font des essais et on n’en fait pas. Nous devons en faire».

M. Trump a ordonné jeudi la relance des essais nucléaires des Etats-Unis, interrompus depuis plus de 30 ans, à la suite d’annonces du président russe sur le développement de nouvelles armes.