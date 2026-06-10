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Trump annonce que Washington «va attaquer très durement» l’Iran

Keystone-SDA

Donald Trump a affirmé mercredi qu'il comptait continuer à "attaquer" l'Iran, y compris potentiellement en visant des centrales électriques. Il a dénoncé la duplicité de Téhéran.

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1 minute

(Keystone-ATS) «On va les attaquer, les attaquer très durement», a déclaré le président américain à la presse dans le Bureau ovale, disant être en droit de le faire après la destruction lundi d’un hélicoptère américain attribuée à Téhéran.

«On était vraiment sur le point de conclure un accord, mais ils n’arrêtent pas de nous mener en bateau, ils se moquent de nous», a-t-il ajouté.

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