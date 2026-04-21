Trump prolonge le cessez-le-feu avec l’Iran jusqu’à nouvel ordre

Keystone-SDA

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir, sur son réseau social Truth Social, sa décision de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre. Il maintient cependant le blocus des ports iraniens.

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(Keystone-ATS) S’exprimant sur sa plateforme Truth Social, le président américain a annoncé avoir décidé de «prolonger le cessez-le-feu» jusqu’à «ce que l’Iran présente une proposition visant à mettre fin au conflit». Il a toutefois «ordonné à nos forces armées de maintenir le blocus».