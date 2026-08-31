Un alpiniste fait une chute mortelle au Cervin

Keystone-SDA

Partager

Un alpiniste a chuté et perdu la vie dimanche au Cervin, alors qu'il effectuait l'ascension par l'arête du Lion. Son identification formelle est en cours.

1 minute

(Keystone-ATS) L’incident s’est produit dimanche vers 7h00, a précisé la police cantonale valaisanne dans un communiqué lundi. L’homme était accompagné d’un autre alpiniste quand il a chuté dans le vide «pour des raisons qui restent à déterminer», à environ 4300 mètres d’altitude.

Le second alpiniste a donné l’alerte immédiatement. Engagés par l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) et dépêchés sur les lieux à bord d’un hélicoptère d’Air Zermatt, les intervenants n’ont pu que constater le décès de la victime. Une instruction a été ouverte par le Ministère public.