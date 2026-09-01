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Un ancien membre de gang coupable du meurtre de Tupac Shakur

Keystone-SDA

Un ancien membre d'un gang de Los Angeles, Duane Davis, a été reconnu coupable lundi du meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996 par un tribunal de Las Vegas, où les faits se sont produits. Il encourt la prison à perpétuité incompressible.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Trente ans après la mort jamais élucidée de la légende du rap, le jury a déclaré coupable de meurtre cette ex-figure des South Side Compton Crips, après quelques heures de délibération seulement.

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