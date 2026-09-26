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Un automobiliste de 22 ans se tue entre St-Aubin et Gletterens

Keystone-SDA

Un automobiliste âgé de 22 ans a perdu la vie dans la nuit de vendredi à samedi entre St-Aubin et Gletterens (FR). Il a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore inconnue vers 01h15 peu avant une intersection, lequel a traversé la chaussée avant de la quitter et de s'écraser contre un arbre.

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1 minute

(Keystone-ATS) Grièvement blessé, le conducteur a été héliporté vers un hôpital où il est décédé, a indiqué samedi la police cantonale fribourgeoise. Le véhicule accidenté a été pris en charge par un dépanneur et séquestré sur décision du Ministère public pour les besoins de l’enquête.

Des investigations sont en cours afin d’établir les circonstances exactes de cet accident. Des ambulanciers, le SMUR, la REGA ainsi que des patrouilles de police se sont rendus sur les lieux.

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