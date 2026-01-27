Un automobiliste perd la vie à La Chaux-de-Fonds

Un automobiliste a perdu la vie dans un accident de la route dans la nuit de lundi à mardi à La Chaux-de-Fonds. Sur la rue du Grenier, peu avant le pont CFF et le passage à niveau, ce conducteur s'est déporté sur la gauche et a percuté une barrière métallique, projetant son véhicule dans le vide au-dessus de la voie CFF.

(Keystone-ATS) La voiture a heurté le sol et fini sa course sur le toit, indique mardi la police neuchâteloise dans un communiqué. Le décès du conducteur, un habitant de la région âgé de 49 ans, a été constaté sur place. Son passager, âgé de 52 ans, a été grièvement blessé et héliporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes exactes de cet accident.