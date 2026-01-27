La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Un automobiliste perd la vie à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

Un automobiliste a perdu la vie dans un accident de la route dans la nuit de lundi à mardi à La Chaux-de-Fonds. Sur la rue du Grenier, peu avant le pont CFF et le passage à niveau, ce conducteur s'est déporté sur la gauche et a percuté une barrière métallique, projetant son véhicule dans le vide au-dessus de la voie CFF.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La voiture a heurté le sol et fini sa course sur le toit, indique mardi la police neuchâteloise dans un communiqué. Le décès du conducteur, un habitant de la région âgé de 49 ans, a été constaté sur place. Son passager, âgé de 52 ans, a été grièvement blessé et héliporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale pour déterminer les causes exactes de cet accident.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision