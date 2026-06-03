Un bénéfice plutôt qu’un déficit en 2025 pour Bulle (FR)

Keystone-SDA

Les comptes 2025 de la Ville de Bulle (FR) bouclent avec un bénéfice de 1,84 million de francs, alors que le budget prévoyait un déficit de 6,75 milllons. L'embellie s'explique par des recettes extraordinaires plus élevées et un prélèvement sur la réserve de réévaluation de 3,6 millions.

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(Keystone-ATS) Les conseillers généraux de la deuxième ville de canton de Fribourg ont avalisé les comptes lundi soir à l’unanimité. Pour la suite, le Conseil communal appelle à une «certaine» prudence. La moitié des charges sont «de transfert» (75,3 millions sur 146,2), donc peu ou pas maîtrisables. Et le facteur pèsera davantage dans le futur.

Les recettes fiscales ont augmenté à 74 millions de francs, soit 4,6 millions de plus que ce qu’anticipait le budget 2025. Quelque 2,9 millions proviennent des personnes physiques. La dette nette par habitant atteint 4109 francs, soit 112,4 millions au total, soit 504 francs de plus qu’à fin 2024. Un niveau jugé «important».

Sur le plan des investissements nets, la commune a dépensé près de 11 millions de francs l’an passé, notamment pour la rénovation du Musée gruérien et l’agrandissement de la bibliothèque de la ville de Bulle (1,9 million, dont il faut déduire le don de 3 millions de l’horloger genevois Rolex) et des routes (3,5 millions).