Un camion en feu sur l’A1

Keystone-SDA

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Un camion a pris feu sur l'autoroute A1 entre La Sarraz et Cossonay lundi en fin d'après-midi. L'autoroute a été provisoirement fermée dans les deux sens, avant de rouvrir en début de soirée.

1 minute

(Keystone-ATS) L’incident a été signalé vers 16h30, sur la chaussée dans le sens Yverdon-Lausanne, a indiqué la police cantonale vaudoise à Keystone-ATS, confirmant une information de 20 Minutes. Les deux chaussées ont été fermées, l’une en raison de l’intervention, l’autre en raison du dégagement de fumée.

Les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues.