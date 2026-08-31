La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Un camion en feu sur l’A1

Keystone-SDA

Un camion a pris feu sur l'autoroute A1 entre La Sarraz et Cossonay lundi en fin d'après-midi. L'autoroute a été provisoirement fermée dans les deux sens, avant de rouvrir en début de soirée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’incident a été signalé vers 16h30, sur la chaussée dans le sens Yverdon-Lausanne, a indiqué la police cantonale vaudoise à Keystone-ATS, confirmant une information de 20 Minutes. Les deux chaussées ont été fermées, l’une en raison de l’intervention, l’autre en raison du dégagement de fumée.

Les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision