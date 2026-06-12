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Un double accident dans un tunnel de l’A16 (JU)

Keystone-SDA

Quatre voitures au total ont été impliquées jeudi en début de soirée dans un double accident survenu dans le tunnel entre Glovelier et Saint-Ursanne (JU), sur l'A16. La voie de circulation en direction de l'Ajoie et de la France a dû être fermée pendant 1h30.

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(Keystone-ATS) En raison d’un ralentissement du trafic à l’intérieur du tunnel, un véhicule a d’abord tamponné par l’arrière celui qui le précédait. Environ 100 mètres derrière cet accident, un second accrochage a ensuite eu lieu dans les mêmes circonstances, décrit la police cantonale jurassienne dans un communiqué.

Quatre véhicules ont été impliqués au total, mais personne n’a été blessé.

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