Un double non clair se dessine pour les votations du 27 septembre

Keystone-SDA

Partager

A dix jours des votations fédérales du 27 septembre, un double non se dessine, selon les sondages publiés mercredi. L'initiative sur la neutralité et celle sur l'alimentation seraient toutes deux rejetées avec près de deux tiers des voix.

3 minutes

(Keystone-ATS) L’enquête publiée par 20 Minutes et Tamedia crédite l’initiative «Sauvegarder la neutralité suisse» de 31% d’intentions de vote favorables, contre 68% de refus, un chiffre en progression de six points en un mois. L’institut YouGov donne un résultat similaire avec 63% de non et 30% de oui.

Quant au sondage SSR, il prévoit 63% de non contre 34% de oui. Selon cette enquête de l’institut gfs.bern, les opinions des votants sont déjà bien établies, puisque 83% des personnes interrogées se disent sûres de leur choix.

Pas de Röstigraben

L’initiative du mouvement Pro Suisse n’est soutenue que par les sympathisants de l’UDC, qui disent «oui» à trois contre un – un taux qui recule par rapport aux derniers sondages publiés il y a un mois. Dans les autres partis, le refus est unanime. Il monte jusqu’à 92% à 94% au PS.

Ville et campagne disent toutes deux non à l’initiative. On n’observe pas non plus de «Röstigraben». Les deux sondages prédisent près de deux tiers de «non» en Suisse romande et en Suisse alémanique. Le rejet est un peu moins massif en Suisse italienne (59%).

Par ailleurs, plus les personnes interrogées sont âgées, ont un niveau de formation élevé ou un haut revenu, plus elles ont tendance à rejeter le texte.

Marge de manoeuvre

Pour les opposants, l’argument le plus convaincant est que l’initiative restreindrait considérablement la politique étrangère de la Suisse et empêcherait de réagir avec souplesse aux crises internationales. La crainte d’un affaiblissement de la capacité de défense pèse également lourd dans la balance, selon 20 Minutes/Tamedia.

L’enquête SSR met quant à elle en évidence l’importance que la coopération internationale en matière de sécurité soit exercée avant une attaque et la nécessité pour la Suisse de maintenir «la marge de manoeuvre flexible que lui octroie la politique de neutralité actuelle».

De l’équilibre au «non»

L’initiative sur l’alimentation est elle aussi sèchement rejetée: c’est non à 69% selon le sondage 20 Minutes/Tamedia, 65% selon YouGov et 64% selon la SSR. Le «oui» ne recueille respectivement que 29% d’intentions de vote dans les deux premières enquêtes et 33% dans celle de gfs.bern.

La chute est brutale dans le sondage SSR, dont la précédente version prévoyait un match nul (49% de oui contre 47% de non). Le camp des partisans de l’initiative perd donc 14 points.

Seuls les sympathisants des Vert-e-s l’appuient encore, mais là aussi le soutien s’érode. Le soutien chute dans les rangs du PS et des Vert’libéraux.

Le sondage 20 Minutes/Tamedia a été réalisé en ligne par l’institut LeeWas les 9 et 10 septembre auprès de 12’948 personnes. La marge d’erreur est de +/- 1,5 point de pourcentage. Celui de YouGov a été mené en ligne du 31 août au 14 septembre auprès de 2989 personnes. La marge d’erreur est de 1,8 point.

Quant à l’enquête de la SSR, elle a été réalisée par téléphone entre le 2 et le 9 septembre auprès de 12’916 personnes. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

Par ailleurs, gfs.bern anticipe une participation de 49%, légèrement au-dessus de la moyenne à long terme.