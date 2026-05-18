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Un drone russe a touché un cargo chinois en mer Noire

Keystone-SDA

Un drone russe a touché un cargo chinois en mer Noire dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé à l'AFP un porte-parole des forces navales ukrainiennes. L'incident s'est produit au large du port ukrainien d'Odessa.

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(Keystone-ATS) «Les Russes ne pouvaient pas ignorer quel navire se trouvait en mer», a affirmé de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X. L’incident a eu lieu à la veille de la visite en Chine du président russe Vladimir Poutine.

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