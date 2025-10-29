La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Keystone-SDA

Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs tout rond. Il fallait cocher les numéros 13, 16, 21, 24, 28 et 32. Le numéro chance était le 3, le rePLAY le 5 et le Joker le 247850.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Personne n’a en revanche coché les six numéros et le numéro chance, conservant intact le jackpot. Lors du prochain tirage samedi, 39,7 millions de francs seront ainsi en jeu, indique la Loterie Romande.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision