Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

Keystone-SDA

Une personne est devenue millionnaire samedi en Suisse romande grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 20, 30, 31, 33, 36 et 38.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le bulletin du nouveau millionnaire a été validé dans le canton du Jura, dans la localité de Delémont, a précisé la Loterie romande.

Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 2 et le Joker le 897696. Lors du prochain tirage mercredi, 8 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.

https://jeux.loro.ch/games/swissloto/

