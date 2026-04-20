Un nouveau journal en ligne démarre mardi à Yverdon

Un nouveau journal en ligne voit le jour mardi à Yverdon Keystone-SDA

La région d'Yverdon-les-Bains compte un nouveau média. Baptisé Yverdon.express, il se veut un "laboratoire de journalisme local" et est conçu pour être consulté sur les téléphones mobiles. Le lancement aura lieu mardi et ouvrira une phase-test d'environ trois mois, pendant laquelle le média sera accessible librement.

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(Keystone-ATS) «En tant que «petit nouveau», Yverdon.express se veut chaleureux, agile, concis, utile, à l’écoute de la communauté», indiquent ses concepteurs lundi dans un communiqué. Ils précisent que le projet est un «complément» à l’offre médiatique existante.

Concrètement, le média donnera trois rendez-vous hebdomadaires à son public, à savoir des actualités locales le mardi, des idées de sorties le jeudi, ainsi qu’un podcast avec des personnalités de la région le vendredi.

Une journaliste ainsi qu’une responsable des communautés porteront le projet sur le terrain. Elles auront pour cheffe d’édition l’ancienne rédactrice en cheffe de La Broye Hebdo à Payerne, Danièle Pittet. Le trio sera notamment épaulé par le journaliste Jean Abbiateci en tant que responsable éditorial et par l’entrepreneur et éditeur Tibère Adler.

Expansion espérée

Financièrement, le média est soutenu par le Fonds d’innovation pour le journalisme multimédia. Une association de soutien doit être créée prochainement pour «consolider la suite» après la phase-test.

Yverdon.express est le premier projet de la société Innomedia, créée à cette occasion, et dont la vocation est de développer de nouvelles solutions journalistiques et technologiques pour les médias locaux, précise le communiqué. Si le concept fonctionne, «l’idée est d’exporter ce modèle à d’autres villes», a déclaré à Keystone-ATS la journaliste et co-fondatrice du média, Olivia Schmidely.