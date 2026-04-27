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Un nouveau label «Valais» voit le jour dans le domaine de l’énergie

Keystone-SDA

L'Association valaisanne des producteurs d'énergie électrique (AVPEE) a choisi de se doter d'un label "Energie marque Valais". La démarche, présentée lundi, est soutenue par le Canton et Valais/Wallis Promotion.

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(Keystone-ATS) Forte de 44 sociétés membres, l’AVPEE représente 95% de la force hydraulique du canton. Avec cette démarche de traçabilité, elle entend doter la filière d’un outil capable de mieux faire connaître la valeur d’une énergie renouvelable produite en Valais, a précisé l’association, lors d’une conférence de presse, lundi à Riddes.

Le concept n’est pas limité aux entreprises valaisannes du secteur, mais est également ouvert aux autres producteurs et fournisseurs du pays. Le Valais produit chaque année plus de 10 milliards de KwH d’énergie hydroélectrique, indigène et renouvelable, soit 28% de la production suisse.

Le label se base sur les directives de Pronovo, l’organisme de certification pour les garanties d’origine et sur la labellisation de la marque Valais.

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