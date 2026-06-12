Un piéton meurt après avoir été percuté par un jeune conducteur

Keystone-SDA

Un accident mortel de la route a eu lieu jeudi soir peu après 22h00 à Vessy (GE). Un homme né en 2000, qui traversait la route à pied, a été percuté par un automobiliste âgé de 18 ans. Le piéton est décédé sur place malgré l'intervention des secours.

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(Keystone-ATS) Le conducteur, qui avait deux passagers dans son véhicule, circulait sur la route de Vessy en direction de la route de Veyrier. Parvenu à l’intersection avec le chemin du Pacage, un heurt s’est produit avec le piéton, indique vendredi la police cantonale genevoise.

Suite au choc, l’homme a été projeté au sol. Il s’agit du deuxième décès sur les routes genevoises en 2026.