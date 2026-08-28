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Un touriste anglais de 17 ans se noie dans le lac de Cauma

Keystone-SDA

Un touriste anglais de 17 ans s'est noyé jeudi dans le lac de Cauma, à Flims (GR). L'adolescent s'est retrouvé en difficulté alors qu'il nageait et est décédé dans la soirée à l'hôpital, a indiqué la police cantonale des Grisons.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’accident s’est produit vers 17h45, alors que l’adolescent nageait depuis l’île du lac en direction de la pelouse. Pour des raisons encore inconnues, il s’est retrouvé en difficulté avant de couler, indique la police dans un communiqué publié vendredi.

Plusieurs personnes ayant remarqué la situation d’urgence se sont précipitées à son secours et ont ramené le jeune homme sur la rive de l’île. Des professionnels de santé présents par hasard sur les lieux ont immédiatement entrepris des mesures de réanimation.

Un hélicoptère de la Rega a ensuite transporté l’adolescent à l’hôpital cantonal à Coire, où il est décédé dans la soirée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident de baignade.

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