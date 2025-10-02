La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Une alliance romande exige un renforcement de l’axe est-ouest

Keystone-SDA

Renforcer les axes ferroviaires qui relient Saint-Gall et Bâle à Genève est plus que jamais nécessaire. Une alliance regroupant des acteurs politiques et économiques romands a plaidé pour offrir des trains plus rapides, fréquents et fiables à la Suisse occidentale.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Ce n’est pas seulement un projet romand, mais un pilier de la cohésion nationale», a déclaré jeudi à Berne le conseiller d’Etat fribourgeois et président de la Conférence des transports de Suisse occidentale Jean-François Steiert. Ouestrail, des représentants des milieux économiques et des parlementaires fédéraux ont également répondu à l’appel.

L’alliance demande que les promesses du projet Rail 2000 soient respectées, notamment que le temps de trajet soit inférieur à 60 minutes entre les principaux noeuds ferroviaires, ce qui n’est pas le cas entre Lausanne et Berne.

L’alliance réclame également une cadence à la demi-heure sur l’ensemble du trafic Grandes lignes ainsi qu’une redondance des infrastructures au départ et à destination de Genève afin de soulager le réseau suisse.

