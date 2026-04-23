Une enquête pour mieux cerner l’usage des bibliothèques valaisannes

Keystone-SDA

Quels sont les besoins et pratiques des usagers des bibliothèques valaisannes? La faîtière BiblioValais a présenté jeudi les résultats d'une étude menée en ce sens par la HES-SO Valais-Wallis. Elle doit aider à la mise en oeuvre de la stratégie cantonale en la matière, notamment à l'ère de la digitalisation et de l'Intelligence artificielle (IA).

4 minutes

(Keystone-ATS) Premier constat: les bibliothèques restent massivement utilisées et appréciées. Le niveau de satisfaction global atteint 94%. Un résultat «rare» et «réjouissant», selon le professeur Serge Imboden, qui a piloté l’étude.

L’analyse des quelque 11’000 réponses reçues cherche à mieux comprendre le rôle des bibliothèques d’aujourd’hui et de demain, a résumé le chef du Service de la culture Alain Dubois devant la presse réunie à Sion. Il s’agit de «placer l’usager au centre, de comprendre les pratiques réelles et d’adapter l’offre publique en conséquence».

A cet égard, l’enquête montre que les bibliothèques s’imposent toujours comme de «véritables infrastructures démocratiques», loin des clichés d’un lieu poussiéreux et silencieux. Près de 90% des utilisateurs y empruntent des documents, ce qui indique que «malgré le numérique, les gens ont besoin de livres, de lieux et de médiation.»

Un lieu de socialisation

Par ailleurs, environ 49% des usagers y cherchent des espaces de travail et de rencontre. Là apparaissent plusieurs pistes de développement pour le futur: les bibliothèques doivent être vues davantage comme des lieux de socialisation, avance le docteur Serge Imboden.

«Notre vision, c’est que la bibliothèque doit devenir un lieu où on se sent comme à la maison et où on aime aller. Un lieu qui offre un repère dans le quotidien numérique dans lequel on ne sait plus ce qui est juste ou faut.» Y garantir l’accès de toutes et tous sans discrimination est donc essentiel.

Elles doivent, en outre, venir renforcer l’apprentissage informel, vivement recherché par les utilisateurs (60%). A l’ère du numérique, des fake news et de l’IA, «le livre ne va pas disparaître, également parce qu’il est fiable.» Et l’usager en a besoin, tout comme il a besoin de se référer à un personnel compétent pour naviguer parmi les informations digitales, relève le responsable de l’enquête.

Et les non-usagers?

Afin de mieux comprendre les tendances actuelles en matière d’utilisation des bibliothèques, l’étude de la HES-SO Valais-Wallis s’est aussi penchée sur les personnes qui ne les fréquentent pas. «Ces voix sont précieuses, car elles rappellent que l’accès à la culture ne va pas de soi», a souligné Alain Dubois.

Ainsi, un peu plus de 10% des répondants ne fréquentent jamais les bibliothèques. Sur les quelque 1200 sondés, 41% indiquent trouver ailleurs ce dont ils ont besoin, 33% se disent «particulièrement pas intéressé» et 33% estiment n’avoir pas le temps pour y aller. Beaucoup ignorent aussi la richesse de l’offre des bibliothèques, notamment numérique.

Des résultats conformes aux ambitions

De manière globale, il ressort donc de l’enquête que la stratégie cantonale – le Plan directeur 2024-2028 – «propose des mesures en phase avec les attentes de la population,» même si les bibliothèques «doivent continuer à renforcer l’accessibilité à tous les publics et mieux faire connaître l’attractivité des services et prestations offerts par des campagnes marketing ciblées.»

Elles se positionnent comme «lieux centraux d’apprentissage, de culture et de création pour toutes les générations».

La Médiathèque Valais avait présenté le cinquième plan directeur des bibliothèques valaisannes en août 2024. Celui-ci comprend six axes stratégiques visant à renforcer le positionnement des bibliothèques comme tiers-lieux en accès libre, gratuit et appartenant à la population.