La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Cinquième Suisse
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Une femme décède de plusieurs coups à la tête au Lignon (GE)

Keystone-SDA

Une femme de 67 ans est décédée le 5 mai de plusieurs coups à la tête au Lignon (GE). La police recherche le ou les auteurs présumés de l'homicide, a affirmé vendredi le Ministère public.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Peu avant 22h00, elle avait été contactée par une habitante qui s’inquiétait de ne plus avoir de nouvelle de sa voisine. Une forte odeur était également présente dans le couloir.

La police a ensuite trouvé le corps sans vie de la victime. Les investigations sont menées par la brigade criminelle. Le Ministère public ne fait pas d’autre commentaire.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision