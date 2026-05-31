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Une femme en fauteuil roulant tuée sur un passage à niveau

Keystone-SDA

Une femme en fauteuil roulant a perdu la vie samedi à Weinfelden (TG) lors d'un accident survenu sur un passage à niveau. Elle a été percutée par un train.

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1 minute

(Keystone-ATS) La Suissesse, âgée de 55 ans, se trouvait peu après 13h00 avec son fauteuil roulant électrique sur le passage à niveau, alors que les barrières étaient fermées, a indiqué dimanche la police de Thurgovie. Le conducteur de train a tenté un freinage d’urgence mais n’a pu éviter la collision.

La femme a été mortellement blessée. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore claires, a précisé la police. La police scientifique a été appelée pour relever les traces. Il n’y a aucun indice laissant supposer l’intervention d’un tiers.

La route a été fermée pendant plusieurs heures en raison de l’accident. La circulation a été déviée.

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