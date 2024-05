Une guitare du bassiste des Who mise aux enchères à Lyon

(Keystone-ATS) Les Who n’ont pas fracassé toutes leurs guitares : une basse spécialement dessinée par et pour le rockeur britannique John Entwistle sera vendue aux enchères jeudi à Lyon. La valeur de l’instrument est estimée entre 12’000 et 15’000 francs.

Il s’agit d'”un prototype” conçu en 1986 par le luthier allemand Warwick “à la demande de John Entwistle qui l’a dessiné”, explique le commissaire-priseur Etienne de Baecque. Ce modèle Buzzard, dont la forme rappelle celle d’une buse, a ensuite été produit en série limitée.

Le premier exemplaire avait été présenté par le bassiste lors de l’inauguration en 1988 à Lyon d’un magasin spécialisé “Guitar Center”, qui a disparu depuis. Le bassiste des Who avait fait une démonstration avant d’offrir la guitare, signée, à un collectionneur lyonnais très impliqué dans l’univers de la musique.

Celui-ci l’avait conservée jusqu’ici mais a décidé de la vendre avec d’autres pièces de sa collection.

“Les collectionneurs sont un peu fétichistes”

Depuis l’annonce de la vente, cette guitare à quatre cordes suscite “beaucoup d’intérêt du monde entier”, selon Me de Baecque. “Les collectionneurs sont un peu fétichistes, qu’elle soit datée et signée les attire”, dit-il. “On rêve toujours un peu avec ces objets-là…”

“Les Who c’est quand même un groupe mythique”, abonde Antoine Stacchetti, venu mercredi admirer les objets exposés au public en prévision de la vente. Longtemps gestionnaire du magasin “Guitar Center”, il a assisté à la “démo” de John Entwistle en 1988, “une personnalité marquante”.

Quant à sa guitare, “c’est un modèle très spécifique”, note-t-il: “elle est immense, ce qui correspondait au gabarit” du rockeur mort en 2002, surnommé “the Ox” (le boeuf) pour sa solide présence sur scène.