Une nouvelle directrice à la tête de l’Octogone à Pully

Keystone-SDA

Le Théâtre de l'Octogone à Pully (VD) change de direction. Après quinze ans à la tête de l'institution, l'écrivaine et dramaturge d'origine libanaise Yasmine Char prend sa retraite. Elle sera remplacée dès le 1er septembre par Angela Deliens, qui a eu plusieurs fonctions notamment au Paléo Festival et à Opus One.

2 minutes

(Keystone-ATS) La Municipalité de Pully a fait son choix et l’a annoncé mercredi après sa séance du jour. Mme Deliens reprendra les rênes de l’institution au côté de l’équipe actuellement en place après une transition de deux mois avec l’actuelle titulaire, indique la Ville dans un communiqué.

Née en 1978, Angela Deliens est depuis 2024 directrice de sa propre société de production et de diffusion de spectacles. Elle y assure la promotion et la production de tournées de nombreux artistes de renom. Auparavant, elle a travaillé dès 1998 comme programmatrice, agente, manageuse et productrice déléguée au sein de structures telles que Paléo Festival Nyon et Opus One.

«Au terme d’un recrutement exigeant, Mme Deliens a convaincu le Comité de sélection par la pertinence de son parcours, ses compétences ainsi que par son envie de s’engager dans ce nouveau défi. Sa volonté d’assurer une continuité dans la programmation tout en apportant un vent de nouveauté répondant aux attentes du plus large public de l’Octogone a convaincu la Municipalité», est-il noté.

Finissant actuellement un MAS en Management culturel à l’Université de Lausanne, Mme Deliens fera bénéficier cette institution de «sa vaste expérience en communication et en gestion de projets culturels». Elle pourra également s’appuyer sur «son excellent réseau pour proposer une programmation attractive et diversifiée».